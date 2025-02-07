Bakü’den Moskova’yı şaşırtan kararlar!

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Bakü’de bulunan Rus Evi’nin (Rusya Bilgi ve Kültür Merkezi) kapatılmasına gerekçe olarak, merkezin yerel yasalara göre kayıtlı bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermemesi gösterildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya ülke dışı kültür ve bilim çalışmaları yapana Rossotrudniçestvo kurumu Başkanı Yevgeniy Primakov, kendilerinin Azerbaycan makamlarından defalarca yardım talep etmesine rağmen, başvurularına yanıt alamadıklarını belirtti.Azerbaycan tarafı, Rusya’ya resmi bir bildirim göndererek Rossotrudniçestvo’nun ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini istedi.Primakov, Rus Evi’nin yalnızca insani işbirliği faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayarak, merkezin herhangi bir siyasi faaliyette bulunmadığını ifade etti. “Bizi USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) ile kıyaslamak tamamen asılsızdır. Biz hiçbir zaman siyasi konularla ilgilenmedik” dedi.Primakov, Rusya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Azerbaycan’ın bu konuda makul bir çözüm bulmasını umduklarını dile getirdi. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızada, Washington’a da USAID’in ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin bir bildirim gönderildiğini açıkladı.Azerbaycan’dan Ukrayna’ya 1 Milyon Dolarlık İnsani YardımAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna’ya 1 milyon dolarlık insani yardım yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Söz konusu karar, ülkenin resmi internet sitesinde yayımlandı.Ayrılan fonlar, Azerbaycan’da üretilen elektrik ekipmanlarının satın alınması ve Ukrayna’ya gönderilmesi için kullanılacak. Bu, Bakü’nün Kiev’e yaptığı ilk insani yardım değil. Temmuz 2023’te de Aliyev, Azerbaycan Enerji Bakanlığına 7,6 milyon dolar tahsis etmiş ve Ukrayna’ya elektrik ekipmanları gönderilmesini sağlamıştı.Ayrıca 2022 yılında Azerbaycan, Ukrayna’ya 30 milyon manat (yaklaşık 17,6 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunmuştu. Bu, Bakü’nün o yıl bir ülkeye yaptığı en büyük yardım oldu. Azerbaycan, Ukrayna’ya ilaç, gıda, jeneratör, transformatör göndermiş ve Ukraynalı çocukları tıbbi ve psikolojik rehabilitasyon için kabul etmişti.