Bakü-Moskova arasında yeni kriz: Azerbaycan nota verdi

Azerbaycan, Kiev'deki büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'nın Bakü büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Büyükelçi Mihail Yevdokimov'a, saldırıyı protesto eden bir nota verildi.





Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Diplomatik temsilciliklerimize yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanmış ve Rus tarafından uygun bir soruşturma yapılması ve ayrıntılı bir açıklama sağlanması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.





Rusya Tarafından Açıklama Yok





Azerbaycan tarafının iddialarına göre, Kiev'deki büyükelçilik binasına düzenlenen gece saldırısında, Diplomatik temsiliciliğin çevre duvarının bir kısmı tamamen yıkıldı. Yapısal unsurlar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü hasar gördü.





Saldırı iddiaları ve Azerbaycan'ın protestosu hakkında Rusya tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Rus yetkililer, Bakü'nün suçlamalarını henüz yorumlamadı.