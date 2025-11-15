Samanyolu Haber /Dünya / Bakü-Moskova arasında yeni kriz: Azerbaycan nota verdi /15 Kasım 2025 12:12

Bakü-Moskova arasında yeni kriz: Azerbaycan nota verdi

Bakü ile Moskova arasında yeni bir kriz: Rus birlikleri tarafından, Kiev'e düzenlen yoğun roket saldırısında, Azerbaycan’ın Kiev Büyükelçiliği zarar gördü.

Azerbaycan, Kiev'deki büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'nın Bakü büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Büyükelçi Mihail Yevdokimov'a, saldırıyı protesto eden bir nota verildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Diplomatik temsilciliklerimize yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanmış ve Rus tarafından uygun bir soruşturma yapılması ve ayrıntılı bir açıklama sağlanması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rusya Tarafından Açıklama Yok

Azerbaycan tarafının iddialarına göre, Kiev'deki büyükelçilik binasına düzenlenen gece saldırısında, Diplomatik temsiliciliğin çevre duvarının bir kısmı tamamen yıkıldı. Yapısal unsurlar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü hasar gördü.

Saldırı iddiaları ve Azerbaycan'ın protestosu hakkında Rusya tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Rus yetkililer, Bakü'nün suçlamalarını henüz yorumlamadı.
