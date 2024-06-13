Samanyolu Haber /Dünya / Bakü: Rus barış güçleri Karabağ'dan tamamen çekildi /13 Haziran 2024 17:59

Bakü: Rus barış güçleri Karabağ'dan tamamen çekildi

Azerbaycan, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'dan tamamen çekildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rus Barış gücü, ikinci Karabağ savaşının bitiminden sonra bulunduğu Dağlık Karabağ'daki üssü tamamen terk etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ topraklarından çekilmesi süreci tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, "Barışı koruma birliğinin personeli, silahları ve teçhizatı topraklarımızı tamamen terk etti" dedi. Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askeri arabalarının Hankendi havaalanı yakınındaki üsten ayrıldığını gösteren bir video da yayınladı.

Eski temas hattındaki gözlem noktaları 2023 sonbaharında aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmıştı. İkinci Karabağ savaşının sona ermesinin ardından Bakü, Erivan ve Moskova'nın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasına göre Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da bulunuyordu. Birlik, Karabağ'daki temas hattı ve bölgeyi Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoru boyunca konuşlandırılmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'ın sivil halkını korumadığını söyledi. Kremlin suçlamaları reddetti ve barış güçlerinin görevlerini görevlerine uygun olarak yerine getirdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'ya göre, Karabağ'daki ateşkes anlaşmaları Erivan'ın eylemleri nedeniyle tam olarak uygulanamadı. Nisan 2024'te Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov, barışı koruma birliklerinin Karabağ topraklarından çekilmeye başladığını söyledi. Ona göre bu karar, Ermenistan'ın 1991 yılından itibaren Azerbaycan'ın sınırlarını tanımasının ardından bölgede ortaya çıkan yeni gerçekleri karşılıyor.
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