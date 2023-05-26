Samanyolu Haber /Gündem / Bakü ve Erevan arasında buzlar eriyor /26 Mayıs 2023 11:22

Bakü ve Erevan arasında buzlar eriyor

Azerbaycan ve Ermenistan’dan liderlerinden tarihi açıklamalar geldi. Karşılıklı ulaşım koridoru açılıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da ülkelerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Hemen ardından ise bir açıklama da ulaşım koridorlarının açılmasıyla ilgili geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez davet edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde Paşinyan ile toprak sorununu görüştü. Toplantı sırasında Paşinyan iki ülkenin toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Aliyev ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanıdığını ve buna bağlı olarak barış anlaşması imzalama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ermenistan'ın tüm ulaşım ve ekonomik bağları ve iletişim engellerini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

Sınır ve gümrük hizmetlerinin "tüm araçların, özellikle trenlerin Ermenistan topraklarından normal geçişini" sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.
Buna karşılık Erivan, Azerbaycan'ın Nahçıvan üzerinden demiryolunu "örneğin Rusya Federasyonu'na, İran İslam Cumhuriyeti'ne" kargo için açmasını beklediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ve tüm bölgenin ekonomik kalkınması açısından önem taşıdığı açık şekilde görülen bu konular üzerinde anlaşma yapmayı başaracaklarını umduğunu ekledi.

Bu açıklamalar iki ülke arasında yıllardır süren düşmanlıkların bitmesi ve buzların eritilmesi olarak yorumlandı.
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