Samanyolu Haber /Sağlık / Balık diyeti öldürüyordu! /19 Aralık 2020 21:30

Balık diyeti öldürüyordu!

Şarkıcı Robbie Williams balık diyeti sebebiyle cıva zehirlenmesine maruz kaldı.

SHABER3.COM

Yeni şarkısı "Can't Stop Christmas/Noel'i Durduramazsınız" ile dünya listelerinin üst sıralarında yer alan Robbie Williams balık diyeti sebebiyle cıva zehirlenmesi yaşadığını söyledi.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams kısa süre önce balık diyeti sebebiyle ölümden döndüğünü açıkladı. 46 yaşındaki şarkıcı, “Günde iki kez balık yiyordum ve doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin.” dedi.

Eşi Ayda Field’ın kendisini zorla doktora göndermesi sebebiyle teste girdiğini açıklayan Williams, “Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim.” dedi.

CIVA ZEHİRLENMESİNİN SEBEPLERİ 

Cıva doğal olarak balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve balık yiyen hayvanlarda oluşan bir elementtir. 

Marlin, köpek balığı ve kılıç balığı dahil olmak üzere besin zincirinin tepesindeki balıklarda daha yüksek seviyeler bulunur.  Kişilerin kabuklu deniz ürünlerini ve belirtilen balıkları fazla tüketmesiyle vücutlarında cıva miktarı yükselir. 

Cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Metal, doğmamış bebeklerin veya küçük çocukların kan dolaşımındaysa, insan sinir sistemlerine zarar verir, bu da onların düşünmesini ve öğrenmesini zorlaştırır. 

Cıva zehirlenmesi sonucu zayıf periferik görüş, el ayak koordinasyon eksikliği ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkıyor. 
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