Balık-ekmek mahkemelik oldu

İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi, Eminsözleşmeleri dolan balık-ekmek tekneleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Eminönü'nde balık-ekmek satan teknelerin kira sözleşmesi bugün doluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekne sahipleriyle kira sözleşmelerini yenilemeyeceğini açıklamıştı.
Avukat Mehmet Yıldırım karara İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Mahkeme, itiraz üzerine yürütmeye durdurma kararı verdi.
MAHKEME TARAFLARA SAVUNMA İÇİN 30 GÜN MÜHLET VERDİ
İstanbul Eminönü'nde Marmara Denizi'nin kıyısında üç teknede balık-ekmek satıyor.
Kararda, "İptali talep edilen işlem konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan, davalının birinci savunması ile ara karara cevap alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesine." karar verildiği ifade edildi.
Mahkemede taraflardan kira kontratının örneğini isteyerek 30 gün süre verdi.
Eminönü'nün simgesi haline gelen balık-ekmek satışının bundan böyle Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BELTUR tarafından yapılacağı belirtiliyor.