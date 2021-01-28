Samanyolu Haber /Gündem / Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasında ilginç diyalog /28 Ocak 2021 10:25

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasında ilginç diyalog

ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında Meksika Körfezi'nde beyaz köpekbalığı, bir balık tutan bir grup arkadaşın teknesine saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı


Olay, ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında bulunan Meksika Körfezi'nde Erika Almond adlı bir kadın ve 4 arkadaşıyla balık tuttuğu sırada beyaz köpekbalığının saldırısına uğradı. Almond, korku dolu anları ABD medyasına anlattı.

'MOTORDAN ISRARAK PARÇA KOPARDI'

ABD medyasına konuşan Almond, 'Bu alışılmadık bir durum değil, bu şekilde balık tutarken köpekbalıklarını bekliyoruz ama bunu benzersiz kılan, yaklaşık 4-5 metre büyüklüğünde bir beyaz köpekbalığıydı. Gördüklerimize inanamadık. Nefes kesiciydi. Motordan ısırarak parça kopardı' dedi.
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