Balıkçıların yeni kâbusu: İnsan yüzlü sapan balığı









Adana'da Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.

Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını söyledi.







Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1.5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.