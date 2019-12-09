Samanyolu Haber /Gündem / Balıkçıların yeni kâbusu: İnsan yüzlü sapan balığı /09 Aralık 2019 12:59

Balıkçıların yeni kâbusu: İnsan yüzlü sapan balığı

Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

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Adana'da Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.
Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını söyledi.

Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1.5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.
'Yemek parasını bile çıkaramayacağız'
Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal, şunları söyledi:

"Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik. Beklentimiz zaten 30 kilo değerli balıktı yani 1000 lira gelir bekliyorduk ancak bugünkü kazancımız 150-200 TL. Emek harcayan 4 arkadaşımızın yemek parasını bile çıkaramayacağız."
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