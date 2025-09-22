Balıkesir beşik gibi: Korkutan bir deprem daha!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sallanmaya devam ediyor. Son olarak dün gece korkutan bir sarsıntı yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi 5 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak ölçüldü.





MARMARA VE EGE'DE UYKUSUZ GECE

İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.





AFAD, yapılan saha tarama çalışmalarında olumsuz bir durumun bulunmadığını paylaştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.





SINDIRGI BEŞİK GİBİ

Dün geceki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yine çevre illerden hissedilen çok sayıda deprem olmaya devam ediyor. Bu sabah saat 06.59’da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.





Uzmanlar, şiddetli depremlerin ardından yaşanan çok sayıda sarsıntıyı “deprem fırtınası” olarak tanımlıyor. Depremlerin ne kadar süre daha devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.





UZMANLAR PEŞ PEŞE UYARDI

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, dün gece kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede boşalmamış bir gerginlik olduğunu ve artçıların uzun süre devam edebileceğini söyledi.





Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise “Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli.” paylaşımını yaptı.