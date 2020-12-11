Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem /11 Aralık 2020 18:35

Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17:37'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 17:37’deki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu aktarıldı.

Gelişmelerin takip edildiğini bildiren AFAD, “Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yaptı.

KANDİLLİ: BURSA’DA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 11.8 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

DATÇA AÇIKLARI DA SALLANMIŞTI

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Saat 14.01’de olan deprem, Muğla'nın ilçeleri ve şehir merkezinden de hissedilmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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