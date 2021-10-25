Balıkesir’de oturuyor, Bartın’da MR çektirdi, sonuç Adıyaman’dan gelecek!

Sözcü'nüngöre, Emekli devlet memuru olduğunu, kendisi gibi onlarca kişinin MR sonuçlarını beklediğini iddia eden Atiye Danış, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:* Beynimden rahatsızım. Beni MR olan bir merkeze Bartın'a sevk ettiler. 2 Ekim günü gidip MR çektirdim.* Bana sonuçların Adıyaman'da bir merkezden yazıldığını, 3-4 hafta sürebileceğini söylediler. Bandırma nere, Adıyaman nere?* Nöroloji uzmanı sonuçlar gelmeden tanı koyamayacağını ve ilaç yazamayacağını söylüyor. Korkunç baş dönmelerim hayatı bana zindan etti.* Ben de sosyal medyada doktorların önerileri doğrultusunda rastgele ilaçlar alıyorum. Sadece ben değil, onlarca, yüzlerce hasta var bekleyen.* Burada MR okuyabilecek bir uzmanın olmaması çok vahim. Bu uzun süreler içinde bazı hastaların teşhisinde geç kalınmış olacak. Belki kalıcı sakatlıklar, belki ölümler olacak.Sağlık Bakanlığı’nın bazı hizmetleri özelleştirdiğini söyleyen Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçkan, “Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri ile diğer hastanelerdeki bazı hizmetleri özelleştirdikleri ve bir merkezden alınan sonuçlar gibi görüntüleme ile ilgili hizmetleri de bir merkeze yaptırıyor olabilir. Bu da muhtemelen o tür bir uygulama. Ama İstanbul, İzmir gibi yakın yerler dururken neden Adıyaman? Bu hizmet için anlaştıkları birim Adıyaman'da ise öyle demişlerdir” dedi.