Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı!

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedilirken, peş peşe 4.0, 4.1 ve 4.6 büyüklüğünde depremler de oldu.





Depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şunları yazdı:





"Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun."