Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir korkutan bir deprem daha: 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi! /11 Aralık 2025 10:35

Balıkesir korkutan bir deprem daha: 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe yol açtı.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06 sıralarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe yol açtı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır."
