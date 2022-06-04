Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de 12 saatte 55 deprem /04 Haziran 2022 14:30

Balıkesir'de 12 saatte 55 deprem

Balıkesir'de peş peşe yaşanan depremler korkutuyor. Kandilli Rasathanesi 12 saatte 55 deprem kaydetti.

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Balıkesir'de gece saat 01.13'de Karesi ilçesi Çaypınar mevki merkez üslü deprem tüm il ve civarında hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü saat 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir deprem de yaşandı.12 saat içerisinde Balıkesir'de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı. 

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. 

SÖZBİLİR UYARMIŞTI
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki depremlere ilişkin, bölgede 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunduğu söyledi.

 
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