Balıkesir'de deprem bir kez daha korkuttu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı 5,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi.





Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı. Ustaoğlu, “AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını” belirtti.







