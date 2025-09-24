Balıkesir'de gece yarısı korkutan bir deprem daha: Beşik gibi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.





AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.27’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.





Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.





Sındırgı'da 10 ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Binlerce artçı depremin yaşandığı ilçede halk dün geceyi yine sokakta geçirdi.





Sındırgı'da büyüklü küçüklü çok sayıda deprem olmaya devam ediyor. Sarsıntılar İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa başta olmak üzere farklı çevre illerden de hissediliyor.





'BÜYÜK DEPREM ŞAŞIRTIR'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise son depremle ilgili yaptığı paylaşımda, artçıların uzun süre devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:





"Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerİn oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi. Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir."