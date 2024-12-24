Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.





12 ÖLÜ, 4 YARALI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölü sayısının 12'ye yükseldiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.





Vali Ustaoğlu, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:





"ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada. 08.25'te patlama meydana geldi."





"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"

Şu ana kadar (açıklamanın yapıldığı anda) 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Vali Ustaoğlu ayrıca patlamada sabotaj ihtimalinin olmadığını bildirdi.





SES'TEN ÇAĞRI: BÜTÜN ÜYELER İŞYERLERİNE GİTMELİ

Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi patlama sonrası şu açıklamayı yaptı:





"İlimiz Kavaklı Köyü’nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.





Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.





Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."





BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın ardından X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:





"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."