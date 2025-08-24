Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler: İstanbul'dan da hissedildi!

Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sındırgı'da 5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.





Söz konusu deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.





AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.





AFAD saat 22.00'da Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem olduğunu da bildirdi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin şunları yazdı:





"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."





AFAD, Sındırgı'da üçüncü bir deprem olduğunu aktardı. AFAD'a göre bu depremin büyüklüğü 4.3 oldu.





"SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

AFAD depremlere yönelik "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.