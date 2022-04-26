Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1'i astsubay 4 kişi tutuklandı /26 Nisan 2022 11:23

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1'i astsubay 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 235 gram metamfetamin ele geçirilirken 1'i astsubay 4 şüpheli yakalandı

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Edremit İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alındı. İstanbul’dan hareket eden otomobil Edremit ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2020 yılında Yalova Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görevliyken uyuşturucu madde ticareti nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak idari yönden görevden uzaklaştırılan ve adli sürecin devam ettiği Mehmet G. ile birlikte Y.S., R.Ş. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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