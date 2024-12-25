Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamanın ardından dikkat çeken ilişkiler ağı





HENÜZ 19 YAŞINDAYDI





TANIDIK İSİMLER





FABRİKA BALIKESİR'DE, İŞ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ İZMİR’DE





FABRİKANIN GEÇMİŞİ

Balıkesir’in Karesi ilçesinde mühimmat ver sivil patlayıcı üreten ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.’nin üretim binasında sabah 08.15 sıralarında patlama meydana geldi. Üretim tesisinde meydana gelen patlamanın etkisiyle bina yıkılırken 8 kadın 3 erkek toplamda 11 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Patlamada yaşamını yitirenlerin kimlikleri Tuğba Demir, Çetin Karamüftüoğlu, Muhammet Ergin, Özlem Özçakır, Tuba Sert, Enes Kırmızı, Seda Akın, Seçil Çapa, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu ve Elif Özgür olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Fabrikanın mühimmat üretmesi dolayısıyla akıllara sabotaj ihtimali gelse de Balıkesir Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda patlamanın sabotaj ihtimaliyle gerçekleşmediği açıklandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı.Patlamanın ardından yangın söndürme çalışmaları devam ederken dikkatler ise işyeri sahiplerine çevrildi. Söz konusu şirketin Zirve Holding ve Senta Madencilik ortaklığında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi olduğu Zirve Holding aynı zamanda Sabah, Takvim, ATV ve A Haber gibi kuruluşları bünyesinde bulunduran Turkuaz Grubu’nun da sahibi.Senta Madencilik ise aynı zamanda patlamanın gerçekleştiği ZSR firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Zafer Topaloğlu’na ait. Aynı zamanda Toya Grup’un da sahibi olan Zafer Topaloğlu’nun 2020 yılında kıyılan nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmış, evlilik cüzdanını takdim etmişti.Şirketin yönetim kurulu üyesi Halil Oğuzhan’ın da 5 Aralık 2023 tarihinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bu ziyaretten 2 ay sonra 21 Şubat 2024’te ise Vali Ustaoğlu fabrikayı ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.ZSR firmasının pek çok kez yönetim değişikliğine de gittiği ortaya çıktı. Zirve-Senta ortaklığındaki şirkette değişiklik ise son olarak 12 Aralık tarihinde alındı ve bu karar dün resmileşti.Bu değişikliğe göre şirketin yeni Proje Yönetim Ofisi Müdürü Ece Gümüşsoy, Müşteri Başarısı Müdürü Alper Gümüşyüksük, Satın Alma Müdürü Sinan Avartani, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa oldu. Söz konusu değişiklikte İş Sağlığı ve Güvenliği müdürünün İzmir’de ikamet etmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.Karesi ilçesinde faaliyet gösteren patlayıcı ve mühimmat fabrikasının kurucusu Yavaşçalar Av ve Spor Malzemeleri şirketiydi. Şirketin sahibi İsmail Yavaşça 15 Darbe Girişimi ardından tutuklanınca fabrikaya da TMSF tarafından el konuldu. Fabrika 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tedarikçilerinden olan Sarsılmaz Mühimmat tarafından satın alındı. 2018 yılında ise şirketin hisselerini Senta Madencilik ve Zirve Holding satın aldı. Satın alımın ardından şirketin adı ZSR olarak değiştirildi.Şirket faaliyetlerine devam ederken özel denetçi kuruluş olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık şirketiyle anlaşma yaptı. 2023 yılında ise henüz o yıl kurulmuş olan AKC Denetim şirketiyle anlaştı.2024 yılının Nisan ayında ise Rekabet Kurulu'nun kararına göre, ZSR'nin belli orandaki hissesi Slovalya merkezli savunma sanayi şirketi olan Topalipo A.Ş.'ye devredildi. Bu şirketin ise Çekya'da faaliyet gösteren Defence Export olduğu ortaya çıktı. Şirket Ukrayna’ya da sevkiyat yapıyor.