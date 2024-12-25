Balıkesir'deki patlamada 10 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor" dedi.





"İNCELEME NETİCESİNDE RAPOR AÇIKLANACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle:





"Patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 11 vatandaşımız vefat etmişti. Çok üzüldük. 8 de yaralımız var. Tedavileri bitmek üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanın ardından devletimizin tüm kurumları harekete geçti. Soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve 4 savcı soruşturmayı yönetiyor. Bilirkişi heyeti tahkim edildi. İncelemeleri sürdürüyorlar, inceleme neticesinde rapor hazırlayacaklar. Şu anda 10 gözaltı söz konusu.





"ŞU ANDA İFADELER ALINMAYA DEVAM EDİYOR"

"Kazada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı işlemi devam ediyor. Tabii bu bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler ortaya çıkacaktır. Şu an sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili gözaltı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ifadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımız şirketin oradaki çalışanlarla ilgili değerlendirmeleri yapacak. Gözaltı işlemleri ve ifade işlemleri devam ediyor. Hep birlikte takip edeceğiz."





NE OLMUŞTU?

Balıkesir Karesi'de bulunan bir mühimmat fabrikasında önceki gün patlama meydana gelmişti. Patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.



