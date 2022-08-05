Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangının ardından inceleme ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor.İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balık Rum Hastanesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 102 hasta tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı, yangının ardından incelemeler ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Hastane içindeki hasar da görüntülendi. Saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi. İncelemelerin ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çatıda yanan tahta parçalarını hastane bahçesine atıyor.Dün yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Balıklı Rum Hastanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane olarak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa kaldırırız, biz de yanında oluruz. Esas olan burada can kaybının olmaması ve bir an önce de yangının kontrol altına alınması. Diğer kısmını hep birlikte hallederiz" demişti. İmamoğlu hastanenin 130 yıllık bir bina olduğunu ve ahşap bölümün yandığını belirtmişti.