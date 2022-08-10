'Balina kurtarma operasyonu' fiyaskoya dönüştü: Öldü!..

Dört metrelik balina hamak benzeri bir ağ yardımıyla sudan çıkarılmış ve soğutmalı bir kamyona nakledilmişti.



Kurtarma ekipleri 800 kg.’lık balinayı açık denize bırakmayı planlıyordu.



En yakın denize 100 km’den fazla bir mesafede mahsur kalan balina, yemek yiyemediği için sağlık problemleri yaşadı.



Genellikle kuzey denizlerindeki soğuk sularda yaşayan bir türe ait olan balinanın doğal ortamından nasıl bu denli uzaklaştığı merak ediliyor.



Fransa'da deniz memelileri konusunda çalışmalar yapan Pelagis Gözlemevi'ne göre, en yakın beyaz balina popülasyonu, Seine Nehri’ne 3 bin km uzağında Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadaları etrafında yaşıyor.



Seine Nehri'nde daha önce de benzer olaylar yaşanmış, Mayıs’ta Normandiya’da sürüsünden ayrılarak Seine Nehri’ne giren bir orka kurtarılamamıştı.



2019’da da İngiltere’de de Gravesend’de Thames Nehri’ne giren bir balina ölmüştü. Bu olaydan birkaç hafta öncesinde de aynı sularda bir kambur balina hayatını kaybetmişti. Çevre örgütleri, hayvanın gelgit nedeniyle yönünü şaşırarak Thames sularına girdiğinin tahmin edildiğini söylemişlerdi.