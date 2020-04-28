Balinalar Korona Krizinden çok memnun

Şehirlerde, koronavirüs pandemi sırasında hayatın durması başta hava kirliliğinin azalması olmak üzere doğal hayatı da olumlu yönde etkiledi.







The Guardian'da yer alan habere göre Araştırmacılar gök yüzündeki iyileşmeye paralel olarak deniz altında da iyi gelişmeler olduğunu belirledi





Korona saldını sebebiyle hava trafiği gibi deniz trafiği de ciddi olarak azaldı. Bu da deniz altı gürültü kirliliğini ciddi olarak düşürdü . Uzmanların krizin balinalar ve diğer deniz memelilerine iyi geldiğini söylüyor





Vancouver limanı yakınlarındaki Ocean Networks Canada tarafından işletilen deniz dibindeki gözlemevlerinden gelen gerçek zamanlı sualtı ses sinyallerini inceleyen araştırmacılar, gemilerle ilişkili düşük frekanslı seslerde önemli bir düşüş buldular.





Olguları inceleyen bir makalenin baş yazarı Dalhousie Üniversitesi'nde oşinografi profesörü yardımcısı olan David Barclay deniz yollarından yaklaşık 60km uzaklıkta ve 3.000 metre sudaki haftalık okyanus gürültüsünün yaklaşık% 15'lik bir düşüş gösterdiğini söyledi.

Alaska'nın güneydoğusundaki kambur balinaları inceleyen Cornell Üniversitesi'ndeki deniz akustiği Michelle Fournet, “Bir gerçek anıyla karşı karşıyayız” dedi. “Dinleme fırsatımız var ve bu dinleme fırsatı hayatımızda tekrar ortaya çıkmayacak.”

11 Eylül'ün terör saldırılarının ardından, Kuzey Amerika'da gemi ve hava trafiği düştüğünde, ABD'li araştırmacılar benzer şekilde daha sessiz bir okyanusta balinaları inceleyebildiler ve gemi gürültüsünün balya balinalarındaki kronik stresle ilişkili olduğu sonucuna vardılar .

Çalışmaları balinaların gürültülü bir okyanusa tepki olarak arama davranışlarını değiştirdiğini gösteren Fournet, “Sessiz bir okyanusu hiç tanımayan kambur balina neslimiz var” dedi.

Fournet, ayrıca “Görebileceğimiz şeyin, balinalar için daha fazla konuşma ve daha karmaşık bir konuşma yapma fırsatı olmasını bekliyorum.” dedi





Ancak Dünya çapında, bir çok Okyanus bilimci pandemi nedeniyle pratik çalışma yapamıyor . Yaşam boyu bir kez bulacakları dinleme ve veri toplama fırsatında da umutsuzlar.