Samanyolu Haber /Dünya / Balistik füze “Oreşnik” sahneye çıktı /22 Kasım 2024 11:09

Balistik füze “Oreşnik” sahneye çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, tartışılan hamlesi sonrası “Oreşnik” hipersonik özelliklere sahip ve hiçbir hava savunma sistemi bu füzeyi durduramayacak" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin en yeni orta menzilli balistik füzesi “Oreşnik” ile Ukrayna’daki bir hedefin vurulduğunu açıkladı. 

Putin, füzenin hipersonik özelliklere sahip olduğunu ve hiçbir hava savunma sisteminin bu füzeyi durduramayacağını ifade etti.

Füzenin özellikleri
5.800 kilometre menzile ve 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olan bu füze, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez sahada yer aldı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’ne (CSIS) göre, 2012 yılında test edilen RS-26, 12 metre uzunluğunda ve 36 ton ağırlığında bir füze. Silah Kontrol Derneği’ne göre füzenin menzili 5.800 kilometreyi buluyor ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip.

Putin konuşmasında füze ile ilgili kısmında, “Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2.5-3 kilometre demektir" ifadelerini kullandı.

Ukrainska Pravda gazetesi, Rusya’nın Astrahan bölgesinden fırlattığı RS-26 füzesinin, Dnipro kentindeki kritik altyapıları hedef aldığını belirtti. Ancak Kiev yönetimi, füzede nükleer yük bulunmadığını açıkladı.

Oreşnik’in kullanımı küresel stratejik dengeler üzerine etkisi
Londra’daki Kraliyet Birleşik Savunma Çalışmaları Enstitüsü’nden askeri bilimler bölümü başkanı Matthew Seville, bu hamlenin Rusya’nın Batı’ya meydan okumasının açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Associated Press (AP) tarafından aktarılan uzman görüşüne göre, Oreşnik’in kullanımı küresel stratejik dengeler üzerinde doğrudan etkili olabilir.

CNN’e konuşan nükleer silah uzmanı Fabian Hoffman, saldırıda kullanılan füzenin taşıdığı teknolojinin, Soğuk Savaş döneminde geliştirilen stratejik nükleer silah sistemlerine benzer olduğunu vurguladı.

Oreşnik füzesi, Dnipro’daki Yujmaş savunma sanayi tesisini hedef aldı. Putin, bu saldırının Rusya topraklarına yapılan NATO destekli füze saldırılarına bir yanıt olduğunu belirtti. Rusya, ABD ve İngiltere tarafından sağlanan uzun menzilli füzelerin Kursk ve Bryansk bölgelerinde hedeflere isabet etmesinden sonra, bu silahı ilk kez kullandı.
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