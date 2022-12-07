Samanyolu Haber /Dünya / Balkan ülkelerinin AB'ye katılım süreci hızlanıyor /07 Aralık 2022 11:07

Balkan ülkelerinin AB'ye katılım süreci hızlanıyor

Batı Balkanlar zirvesinde AB'ye üyelik başvurusunda bulunan 5 Batı Balkan ülkesi için süreci hızlandırma kararı çıktı. Sırbistan ile Kosova'dan aralarındaki anlaşmazlıkları gidermeleri istendi.

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DW'nin haberine göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar zirvesinde Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması kararı çıktı.

Salı günü yapılan açıklamada "ortakların inandırıcı reformlarının yanı sıra koşullara adil ve sıkı şekilde bağlı kalmaları" temelinde sürecin hızlandırılacağı ifade edildi. Ayrıca söz konusu aday ülkelerin AB dış politika ilkelerini de benimsemeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

AB Komisyonu'nun, Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecinde, tam üyelik gerçekleşmeden AB programlarına kademeli olarak nasıl entegre edilebileceklerini inceleyeceği de kaydedildi.

Zirve sonrasında açıklanan "Tiran Deklarasyonunda" aday ülkelerden Sırbistan ve Kosova'nın da aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeleri gerektiğine işaret edildi.

Rusya yanlısı Sırbistan hükümeti tarafından da kabul edilen deklarasyonda, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa ve dünya güvenliğini tehlikeye atmakta ve AB ile Batı Balkanlar bölgesi arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurgulamaktadır" denildi.

Geleneksel olarak Moskova ile yakın ilişki içinde olan Sırbistan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmıyor.

AB'ye üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk, Bosna, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan oluşan beş Batı Balkan ülkesi halen katılım sürecinin farklı aşamalarında bulunuyor. 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova ise yıl sonuna kadar AB'ye üyelik başvurusunda bulunmayı planlıyor.
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