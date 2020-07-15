Balkanlar Avrupa’nın Korona merkez üssüne dönüşüyor

Balkan ülkeleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcında sıkı önlemler alarak, Korona vak'alarını kontrol altında tutmayı başardı. Ancak Sırbistan ve Hırvatistan’da seçimler sebebiyle tedbirler yumuşatıldı.





Sırbistan’da Korona vak'alarının yükselişe geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sokağa çıkma yasağı kararı aldı.





Ancak başşehir Belgrad’da binlerce kişi sokağa çıkma yasağına karşı sokağa döküldü. Polisle göstericiler arasında olaylar çıktı.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA GERİ ADIM





Cumhurbaşkanı Vucic olayların büyümesi üzerine geri adım atarak, sokağa çıkma yasağından vazgeçti.





Başkent Belgrad’da bar ve gece kulüplerinin açık kalma süresi kısaltıldı.





Başka yerlerde insanların bir araya gelmesi 5 kişiyle sınırlandı. Korona vak'aları ise yükselmeye devam ediyor.





Bir hafta öncesine kıyasla Sırbistan’da bir haftalık korona vak'aları yüzde 125 arttı. Uzmanlara göre vakaların artışında gösteriler, insanların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaması büyük rol oynuyor.





8 milyon nüfuslu Sırbistan’da toplam vaka sayısı 17 bin 342’ye ulaştı. 352 kişi Korona'dan hayatını kaybetti.







HIRVATİSTAN, BULGARİSTAN





Korona salgınını hafif yaşayan Hırvatistan sıkı önlemleri erken kaldırdı. Mayıs ayında futbol maçlarının seyircili oynanmasına izin verildi.





5 Temmuz’da parlamento seçimleri yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla vak'a sayısı yüzde 132 arttı. 4 milyon nüfuslu Hırvatistan’da Korona vak'a sayısı 3 bin 827’ye çıktı.





En fazla vak'a sayısı başkent Zagrep ve iç bölgelerde. Sahillerde vak'aların düşük olduğu belirtildi.





Bulgaristan’da da Korona vak'alarının artışa geçmesi üzerine önlemler yeniden artırıldı. Bir ay önce toplam vak'a sayısı 2 bin 700 olan Bulgaristan’da vak'alar 7 bin 645’e yükseldi. 283 kişi hayatını kaybetti.





Uzmanlar Balkanlar’da Koronavirüs ikinci dalgasının yaşandığı ve Avrupa’nın Korona merkez üssü olma yolunda olduğu görüşünde.