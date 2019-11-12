Samanyolu Haber /Dünya / Balkanlar da 'Küçük Schengen' kuruyor /12 Kasım 2019 12:39

Balkanlar da 'Küçük Schengen' kuruyor

Batı Balkan ülkelerinin liderleri "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımı için Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de bir araya geldi.

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Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Diğer Batı Balkan ülkelerinin de bu oluşuma katılmaları bekleniyor.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre toplantıya, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic katıldı.

Bölgesel iş birliğinin önemine de dikkati çeken Aleksandar Vucic, "Dünya Bankası yetkilileri bize şunu söyledi: Sınır noktalarımızda bitki sağlığı ve veterinerlik denetlemeyi getireceğimiz ve kamyonların daha hızlı geçişini sağlayacağımız zaman sadece ülkeler arasındaki ilgili sınır noktalarındaki toplam tasarrufun 229 milyon euro olacağını söyledi. Sadece vardığımız bu küçük anlaşma örneğinden Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşlarının ne kadar tasarruf edeceğini görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Batı Balkan liderlerinin bir sonraki toplantısı, gelecek ay Arnavutluk'un Dıraç şehrinde düzenlenecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, geçen ay Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir araya gelerek, "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımını atmıştı.

Üç lider, sermayenin ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak, bölge ülkeleri arasındaki ticareti artırmak amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.
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