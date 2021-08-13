Samanyolu Haber /Gündem / Balkanlardan AB'ye giren düzensiz göçmen sayısı iki kat arttı /13 Ağustos 2021 09:45

Balkanlardan AB'ye giren düzensiz göçmen sayısı iki kat arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), çoğunluğu Suriyeli ve Afganlı olmak üzere AB’ye Batı Balkanlardan yasal olmayan yollardan giren düzensiz göçmen sayısının bu yıl yaklaşık iki katına çıktığını duyurdu.

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Frontex, Batı Balkanlardan AB’ye yasa dışı yollarla ocak ila temmuz ayları arasında 22 bin 600 düzensiz göçmenin giriş yaptığı tahmininde bulunarak, bunun geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 90 artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Temmuz ayında geçen yıl temmuz ayına oranla AB’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 67 artış gösterdi.

Frontex, Batı Balkanlar ile birlikte diğer bölgelerin de ilave edilmesiyle AB’ye bu yılbaşından, temmuz ayına kadar giren düzensiz göçmen sayısının ise 82 bini bulduğunu ve bunun da yine geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 59’a karşılık geldiğini aktardı.

AB ülkelerinin Afganistan endişesi artıyor

Afganistan’da iç savaşın giderek şiddetlenmesi yüzünden AB ülkeleri özellikle bu ülkeden çok sayıda düzensiz göçmenin AB sınırlarına yığılmasından endişe ediyor.

AB İçişleri Bakanları, Çarşamba günü düzenlenecek toplantıda üye ülkelere yönelik kaçak göç sorununu masaya yatıracak. Bu toplantıda Belarus’tan Litvanya’ya yönelik kaçak göç yine ele alınacak konuların içinde yer alıyor.

Frontex’a göre, Belarus’tan Litvanya’ya ocak ve temmuz ayları arasında 3 bin 700 düzensiz göçmenin giriş yaptı.
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