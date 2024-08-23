Samanyolu Haber /Gündem / Balkona saklandı, oyun oynayan çocuklara patlayıcı attı /23 Ağustos 2024 13:11

Balkona saklandı, oyun oynayan çocuklara patlayıcı attı

Bursa'da, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sitenin bahçesindeki voleybol sahasında oynayan çocukların üzerine gürültü yaptıkları gerekçesiyle torpil attı. Işıkları söndürülen balkonda, torpilin yakılıp çocukların üzerine atılması ve patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bursa'da gerçekleşen olay, 21 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir sitenin bahçesinde bulunan voleybol sahasında oynayan 12 çocuğun üzerine, iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle yakınında bulunan apartmanın 3'ncü katında oturan kişi, ışıkları söndürdükten sonra yaktığı torpili çocukların üzerine attı.

Patlama sesini duyan sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı olayda, 10 çocuğun ailesi, polise giderek şikayette bulundu.

‘ARTIK OYNAYAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA DURUYORUZ’

Site yöneticilerinden Volkan Çalışan (37), ''Patlama sesi sonrası, çocukların korkarak oyun alanından kaçtıklarını gördük. İçlerinde ağlayanlar da vardı. Sonrasında, güvenlik kameralarından baktığımızda karşı siteden çocukların üzerine patlayıcı madde atılmış. Çocuklar gerçekten çok korktu. Tedirgin oldular. Biz site yönetici olarak gerekli şikayetleri yaptık. Konunun takipçisi olacağız. Artık çocuklar, oyun sahalarında oynamaya korkuyor. Biz de yanlarında duruyoruz" dedi.

'ARKADAŞIM KORKUDAN BAHÇEYE İNEMİYOR'

Voleybol sahasında oynarken atılan torpilin, arkadaşının ayağının yanında patladığını söyleyen Tanem İşleyen (10), ''Karşı sitenin balkonundan patlayıcı bir madde geldi. Patlayıcı, kaçmasaydı arkadaşımın üzerine gelecekti. Çok korktuk. Gece uyuyamadık. Torpilin yanında patladığı arkadaşım şu an bahçeye inemiyor'' diye konuştu.

'ELİMİZ, AYAĞIMIZ TİTREDİ'

Atılan patlayıcı maddenin kendisini ve arkadaşlarında paniğe neden olduğunu söyleyen Emir Berke Çalışır (13) ''Voleybol oynuyorduk. Üstten patlayıcı madde geldi. Işık saçıp patladı. Korkudan elimiz, ayağımız titredi" dedi.

'KORKUDAN HERKES SAĞA SOLA KOŞUŞTURUYORDU'

Olay sonrasında korkudan herkesin sağa sola kaçtığını söyleyen Celal Avşin Sezgin (12) ise ''Biz, arkadaşlarla oturuyorduk. Havada gördüğümüz cisim yere düşünce patladı. Hepimiz kaçıştık. Ne olduğunu anlamadık. Korkudan herkes sağa sola koşuşturuyordu. Çok korktum'' diye konuştu.
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