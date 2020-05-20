Balkonuna ‘Hoşgeldin Ramazan’ brandası astığı için polisten işkence gördü

Polis, iki gündür Furkan Gönüllüleri’nin evlerine baskın yapıyor. Önce Mardin’de mukabele okunan eve giden polis, dün de Bursa’da balkonunda Ramazan brandası asılı evi bastı. Ev hanımı Neslihan Sucu Rasulov, polisin evlerine gelişini, balkonlarındaki brandayı sökmesini ve gözaltına alınan eşine yapılan işkenceyi sosyal medya hesabından fotoğraflarla ve videoyla anlattı.

SAVCILIK BELGESİNİ GÖSTEREMEDİLER





Dün akşam saatlerinde ise Bursa’da yaşayan Rasulov ailesinin evini polis bastı. Balkonda asılan “Hoşgeldin Rahmet Ayı Ramazan” başlıklı brandayı kaldırmasını istedi. Brandanın altında ayrıca Bakara Suresi’nin 183 ayeti, Alparslan Kuytul’un bir sözü ve Furkan Gönüllüleri ifadeleri vardı. Ellerinde savcılık kararı olduğunu söyleyen polisler, ailenin isteğine rağmen kararı göstermediler. Avukatıyla görüşen Rassulov brandayı kaldırmayınca gözaltına alındı.





“YAZIKLAR OLSUN”

Eşi gözaltına alınmasının ardından paylaşımda bulunan Neslihan Sucu Rasulov, “Evimizin balkonuna astığımız Hoşgeldin Rahmet Ayı Ramazan ibareli pankart sebebiyle eşim gözaltına alındı ve pankart itfaiye tarafından çıkarıldı. Buradan bu yapılan ayıbı kınıyorum yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.









FURKAN GÖNÜLLÜLERİ YAZDIĞI İÇİN Daha sonra itfaiye eşliğinde eve tekrar gelen polisler brandayı kaldırdı. O anları videoya çeken Neslihan Sucu Rasulov yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şu an kapımıza emniyet eşliğinde itfaiye geldi. Bu pankartı çıkartmak için. Önce emniyet geldi. Eşimden kaldırmasını istediler. Eşim kabul etmeyince tartaklayarak gözaltına aldılar. Savcılık kararı olduğunu söylediler. Eşim de görmek istediğini söyledi ama öyle bir belge gösteremediler. Eşim de avukatını aradı. Polisleri de görüştürdü hatta. Ama ellerinde hiçbir yasa belge olmamasına rağmen balkondaki Ramazan ayıyla alakalı pankartı çıkarmaya çalışıyorlar. “Hoşgeldin Rahmet Ayı Ramazan” yazıyor. Altında ayet var. Altında da hocamızın sözü var. Ve Furkan Gönüllüleri yazdığı için.”

“BURSA EMNİYETİNİ YUHLUYORUM” Neslihan Sucu Rasulov’un eşi iftardan sonra serbest bırakıldı ama darp edilmişti. Olaya Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da tepki gösterdi. Balkonlarına “Hoşgeldin Ramazan Ayı” brandası astı.

Semra Kuytul, “Yazıklar olsun! Balkonuna, üzerinde Hoşgeldin Ramazan yazan bir branda astı diye itfaiyeyle geldiler, olmadı Tedaş’ı çağırdılar, kestirdiler, hırsları hala dinmemiş ki, haksız gözaltı üstüne bir de darp! Bursa Emniyeti’nin bu büyük başarılı operasyonunu “YUH”luyorum!!!” diye konuştu.



Alparslan Kuytul ise “Bir takım derin güçler, Ramazan kültürünü kaldırmak istiyorlar. Bizde Ramazan kültürünü canlandırmak adına balkonumuza “Hoş geldin Ramazan ayı” brandası astık.” dedi.



