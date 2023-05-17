Ballı ihaleyi Bilal Erdoğan'ın kayınpederi kaptı

Bilal Erdoğan’ın kayınpederi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat Şirketi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) milyonlarca liralık bir ihale aldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD 29 Mart’ta “YHT Hatlarında İhtiyaç Duyulan Makaslarda Makineli Tamirat Yapılması” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Uzka İnşaat Şirketi katıldı. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, ihaleyi 6 milyon 474 bin TL’ye Uzka İnşaat aldı.



AİLE ŞİRKETLERİ



Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi Orhan Uzuner Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.



DÜNÜRE İHALE YAĞMURU



Uzka İnşaat, TCDD Genel Müdürlüğü’nden 2011 ve 2023 yıllarını kapsayan dönem 13 ayrı ihale aldı. En fazla TCDD’den ihale aldığı belirtilen şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 426 milyon 226 bin TL’yi buluyor. Şirket milyonlarca liraya aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üstyapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri gibi birçok iş yaptı.



ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için düzenlediği ihale, 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verilmişti. BirGün’ün milyonlarca liralık ihaleyi gündeme getirdiği haberlere ise "Kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildiği açıklanmıştı.



İBB’DE ÇALIŞMIŞTI



Orhan Uzuner, Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin Proje Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında İstanbul 2.Bölgeden AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner aday gösterilmedi.



Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 2003 yılında evlendi. Reyyan Uzuner 17 yaşında olduğu için, düğün Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi. O dönem yapılan haberlerde ise Orhan Uzuner’in Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olduğu iddia edildi.