Samanyolu Haber /Gündem / Ballı maaşların sonu gelmiyor /07 Nisan 2021 10:49

Ballı maaşların sonu gelmiyor

İktidarın talimatıyla son dönemde hukuksuz şekilde halkın 62 milyar lira değerindeki mallarına el koyan TMSF’de maaş vurgunu yaşanıyor. Başkan aylık 45 bin TL, kurul üyeleri ise 43 bin TL maaş alıyor.

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Kamudaki yüksek maaşları ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda (TMSF) görev yapanların maaşlarını da ifşa etti.

MAAŞLARI RAPORLARDAN ORTAYA ÇIKARDI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu’nda görev yapan ve yıllık 100 bin euro maaş aldıkları belirtilen AKP’lilerin ardından bu kez de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koydu. Yavuzyılmaz’ın genel kurul raporlarında yer alan bilgilerden yola çıkarak açıkladığı rakamlara göre TMSF Başkanı aylık 45 bin 813 TL, Kurulu Üyeleri de 43 bin 522 TL maaş alıyor.

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda rakamları paylaşarak, “En yüksek Devlet memuru aylık maaşı (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşı) + maaş tutarı kadar aylık tazminat” ifadeleriyle ayrıntılarını açıkladı. Yavuzyılmaz, “TMSF Başkanı ve Kurul Üyelerinin aylık maaşlarını tespit ettik. Bir bulmacayı daha çözdük” başlığıyla paylaşım yaptı.

GÖREV SONA ERSE DE 2 YIL DAHA MAAŞ ALIYORLAR

Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda “Aylık ödenen tutarlar: TMSF Başkanı: 45.813,54 TL Kurulu Üyeleri: 43.522,86 TL. Ayrıca görevleri sona eren üyelere, ilave 2 yıl boyunca her ay bu tutarda maaş ödenmeye devam ediyor. 1 Kasım 2005’ten beri. TMSF Başkanı aylık maaşı en yüksek Devlet memuru aylık maaşı (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşı) + maaş tutarı kadar aylık tazminat 22.906,77+ 22.906,77= 45.813,54 TL. Kurul Üyelerinin aylık maaşı TMSF Başkanı aylık maaşı x %95 45.813,54 x 0,95= 43.522,86 TL” dedi.
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