Ballon d’Or bu sezon verilmeyecek!

Futbol dünyasının her yıl geleneksel olarak sahibini bulan ödülü Ballon d’Or bu sezon sahipsiz kalacak! France Football, ödülün corona virüs nedeniyle verilmeyeceğini açıkladı. Ünlü dergi, tek ödül yerine yılın en iyi 11’inin seçileceğini duyurdu.
France Football, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 1956 yılından bu yana verilen ödülü istisnai bir durum olduğu için bu yıl verilmeyeceğini açıkladı.
Dünya futbolunun en prestijli ödülünü geçen yıl Lionel Messi kazanmıştı.France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl ‘Rüya Takım’ adı altında yılın en iyi 11’inin belirleneceğini açıkladı.
Ballon d’Or’U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR
Lionel Messi: 6
Cristiano Ronaldo: 5
Michel Platini: 3
Johan Cruyff: 3
Marco Van Basten: 3
SON 10 YILDA Ballon d’Or’U KAZANANLAR
2019 Messi
2018 Modric
2017 Ronaldo
2016 Ronaldo
2015 Messi
2014 Ronaldo
2013 Ronaldo
2012 Messi
2011 Messi
2010 Messi