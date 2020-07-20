Ballon d’Or bu sezon verilmeyecek!

Futbol dünyasının her yıl geleneksel olarak sahibini bulan ödülü Ballon d’Or bu sezon sahipsiz kalacak! France Football, ödülün corona virüs nedeniyle verilmeyeceğini açıkladı. Ünlü dergi, tek ödül yerine yılın en iyi 11’inin seçileceğini duyurdu.







France Football, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 1956 yılından bu yana verilen ödülü istisnai bir durum olduğu için bu yıl verilmeyeceğini açıkladı.





Dünya futbolunun en prestijli ödülünü geçen yıl Lionel Messi kazanmıştı.France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl ‘Rüya Takım’ adı altında yılın en iyi 11’inin belirleneceğini açıkladı.





Ballon d’Or’U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR





Lionel Messi: 6





Cristiano Ronaldo: 5





Michel Platini: 3





Johan Cruyff: 3





Marco Van Basten: 3





SON 10 YILDA Ballon d’Or’U KAZANANLAR





2019 Messi





2018 Modric





2017 Ronaldo





2016 Ronaldo





2015 Messi





2014 Ronaldo





2013 Ronaldo





2012 Messi





2011 Messi





2010 Messi