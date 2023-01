Balmut cephesinde Ukrayna ile Rus ordusu arasında şiddetli çatışmalar

"Her şey tamamen yok olmuş durumda. Neredeyse hiç yaşam kalmadı." diyen Ukrayna lideri Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajıyla, Bahmut ve Soledar cephelerindeki son durumu değerlendirdi.



Ukrayna güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek savaşla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığını kaydetti.



Söz konusu bölgelerde Rus güçlerine karşı mücadele vererek onların ilerlemesine izin vermediklerini ifade eden Zelenskiy, "Donbas için savaş devam ediyor." dedi.



Rus kuvvetlerinin özelikle Donetsk bölgesindeki Soledar şehrini ele geçirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Zelenskiy, "İşgalciler artık en büyük çabalarını Soledar üzerinde yoğunlaştırmış olsalar da bu zorlu ve uzun süren savaşın sonucu tüm Donbas'ımızın kurtuluşu olacaktır." ifadelerini kullandı.



Şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrinin ağır hasar aldığını, Soledar'da da benzer durumun olduğunu aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:



"Rusya orada neyi kazanmak istedi? Her şey tamamen yok edildi, neredeyse hiç yaşam kalmadı ve binlerce insanı kayboldu. Soledar tarafında tüm toprak işgalcilerin cesetleri ve füze izleri ile kaplı. Delilik böyle görünüyor."



Zelenskiy, ortak ülkelerin Ukrayna'ya yardım olarak gönderdiği yeni silahların gelmeye devam ettiğini, onlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Ayrıca daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Eminim cephedeki askerlerimiz de bu silah ve teçhizata yakın zamanda sahip olacaktır." şeklinde konuştu.



Ukrayna ordu güçleri, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle hayalet kente dönen Bahmut sokaklarında devriye gezerkenAP

Ukrayna güçlerinin kasım ayında ülkenin güneyindeki Herson kentini yeniden ele geçirmesinin ardından savaş Bahmut çevresinde yoğunlaşmış durumda.



Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, "Düşman kelimenin tam anlamıyla kendi askerlerinin cesetleri üzerinde ilerliyor ve topçu, roketatar ve havan topları kullanarak kendi birliklerini vuruyor." dedi.



Donetsk bölgesinin Kiev tarafından atanan valisi Pavlo Kyrylenko da, bugün (10 Ocak) yaptığı açıklamada Soledar ve Bahmut'a yönelik Rus saldırılarını "amansız" olarak nitelendirdi.



"Rus ordusu yakıp yıkma taktiklerinde her türlü silahı kullanarak Ukrayna'nın kentlerini enkaza çeviriyor." diyen Krylenko, televizyonda yayınlanan değerlendirmesinde, "Rusya, kuralsız bir savaş yürütüyor ve bu da sivillerin ölümüne ve acı çekmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.



Bölgeden bildiren ajanslara göre, yoğun çatışmalarda her iki taraf da ağır askeri kayıplar veriyor.



Donetsk'in Moskova destekli yöneticisi, Rus güçlerinin Soledar'ı ele geçirmeye "çok yakın" olduğunu iddia etti. Ancak Rus devlet televizyonuna konuşan Denis Puşilin, kazanımların "çok yüksek bir bedel karşılığında" elde edildiğini dile getirdi.