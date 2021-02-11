Balon balığı faciası!

İzmir’den aldığı yükü İskenderun’a götüren "M/V Ali Işık" isimli kuru yük gemisindeki denizciler, Finike açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı. Geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmiye Aldemir'in tuttuğu balıklar, yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu.







İskenderun Metalurji Limanına ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz, ikinci kaptan Alak’ın isteği üzerine balon balıklarını temizleyerek pişirdi. Alak, başçarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş balıkları yedi.





İKİNCİ KAPTAN HAYATINI KAYBETTİ





Balıkları yiyen kişilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı. İkinci kaptan Muhammer Alak fenalaşarak yere yığıldı. Kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak’ı hayatta tutmaya çalıştı.





İkinci kaptan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





Zehirlenen diğer dört denizci, askerler tarafından hemen İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asım Cort, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adana’daki Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edildi.





TEK BALIK DAHİ ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR



