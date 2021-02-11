Balon balığı faciası!

İzmir’den aldığı yükü İskenderun’a götüren "M/V Ali Işık" isimli kuru yük gemisindeki denizciler, Finike açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı. Geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmiye Aldemir'in tuttuğu balıklar, yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu.
İskenderun Metalurji Limanına ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz, ikinci kaptan Alak’ın isteği üzerine balon balıklarını temizleyerek pişirdi. Alak, başçarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş balıkları yedi.
İKİNCİ KAPTAN HAYATINI KAYBETTİ
Balıkları yiyen kişilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı. İkinci kaptan Muhammer Alak fenalaşarak yere yığıldı. Kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak’ı hayatta tutmaya çalıştı.
İkinci kaptan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zehirlenen diğer dört denizci, askerler tarafından hemen İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asım Cort, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adana’daki Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
TEK BALIK DAHİ ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR
Uzmanlar, balon balığının asla yenmemesi gerektiğini vurguluyor. "Kansere iyi geliyor, lokal anestezi özelliği gösteriyormuş" şeklinde sözlerin de herhangi bir geçerliliği yok.
Uzmanlar, "Balon balığını yemek son derece tehlikelidir. Tek bir balığın yenmesi dahi öldürücü olabilir. Aşağı yukarı 2 miligramlık dozu 50 kilo ağırlığında bir insanı rahatlıkla öldürebiliyor. Balon balığının kalp sağlığı üzerinde çok ciddi şekilde olumsuz etkileri bulunuyor. Kalp durması ortaya çıkabiliyor. Zehirlenme sebebiyle birçok başka zehirlenme vak'alarında olduğu gibi baş dönmesi ve terleme ortaya çıkıyor. Kol ve bacaklarda uyuşukluk görülebiliyor ve genel bir felç tablosu da ortaya çıkabiliyor."
Türkiye'de balon balığının karaya çıkarılması ve satışı yasak.