Samanyolu Haber /Gündem / Balonla 9 kilometre yükseldi! /04 Eylül 2020 13:27

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine nefes kesen bir deneme gerçekleştirdi. Helyum balonları ile yaklaşık 9 kilometre yükselen Blaine, denemesini başarı ile sonlandırdı.

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı.

Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.

Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.

Ünlü sihirbaz, Arizona semalarında bağlı olduğu balonlar ile süzüldü.

Otuz dakika sonra, Yaklaşık 9 bin 144 metre yani Everest dağından biraz daha yüksekliğe ulaşınca balonları bırakan Blaine, paraşüt ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Baline, bu denemesinde oksijen yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze almış oldu.

Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.
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