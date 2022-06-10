Samanyolu Haber /Spor / Balotelli için milli takım açıklaması /10 Haziran 2022 23:20

Balotelli için milli takım açıklaması

Bu sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldız Mario Balotelli ile ilgili Roberto Mancini'den yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 11 Haziran'da İngiltere ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin tekrar milli takıma çağrılıp çağrılmayacağıyla ilgili soruya Mancini, "Mario'yu çok seviyorum. Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz yılın kasım ayında oynanan ve çok fazla sakatımızın olduğu İsviçre maçı için onu kadroya dahil edebilirdim. Futbolda her şey olabilir ama EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası ile birlikte genç oyuncularımıza odaklanmalıyız" yanıtını verdi.

Takımından memnun olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Avrupa şampiyonu olan takıma büyük bir saygım var. Bunu bir ayda yapmadılar. 3.5 yıl boyunca hiç kaybetmediler ve harika bir futbol oynadılar. Bazı genç oyuncuları deneme şansımız oluyor ve en iyi takımı yapacağımıza inanıyorum" dedi.
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