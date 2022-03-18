Balotelli ile ilgili dikakt çeken gelişme

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Adana Demirspor'un ve belki de ligin en flaş transferlerinden birisi de Mario Balotelli oldu.





İtalya milli takımı ile de başarılı maçlara imza atan yıldız futbolcunun Adana ekibindeki parformasnı sonrasında yeniden milli takıma çağrılacağı konuşulurken, açıklanan yeni kadroda Balotelli'nin olmaması dilkkat çekti.







BALOTELLİ KADRODA YOK







A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Yolu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, aday kadroda yer almadı.Cragno, Donnarumma, Gollini, SiriguAcerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, ManciniBarella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, VerrattiBelotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo