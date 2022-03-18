Samanyolu Haber /Spor / Balotelli ile ilgili dikakt çeken gelişme /18 Mart 2022 22:03

Balotelli ile ilgili dikakt çeken gelişme

Uzun bir aradan sonra bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen ve gösterdiği performasnla üst sıralarda yer bulan Adana Demirspor'un çok konuşulan oyuncucu Balotelli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Adana Demirspor'un ve belki de ligin en flaş transferlerinden birisi de Mario Balotelli oldu.

İtalya milli takımı ile de başarılı maçlara imza atan yıldız futbolcunun Adana ekibindeki parformasnı sonrasında yeniden milli takıma çağrılacağı konuşulurken, açıklanan yeni kadroda Balotelli'nin olmaması dilkkat çekti.

BALOTELLİ KADRODA YOK

A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Yolu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, aday kadroda yer almadı.

İşte Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

KALE: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

SAVUNMA: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

ORTA SAHA: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti

HÜCUM: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo
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