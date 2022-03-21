Balotelli ile ilgili gerçek ortaya çıktı





MANCİNİ KONUŞTU



Cumhuriyet'te yer alan habere göre İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya maçı öncesi konuştu. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya maçı öncesi konuştu.

"BARELLA VE INSIGNE'DEN ENDİŞEM YOK"





"KAMPA GEÇ KATILDILAR"





Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'a transfet olan ve ortaya koyduğu futbolla adından sıkça söz ettiren Mario Balotelli'nin İtalyan milli takımına neden çağrılmadığı belli oldu.Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin çağrılmamasıyla ilgili konuşan, İtalyan teknik adam, "Onun yerine daha yararlı olabilecek birini seçtim. Yeni şeyler denemek için çok az vaktimiz var" dedi.Takımın genel durumuna değinen tecrübeli teknik adam, "Insigne ve Barella konusunda herhangi bir endişem yok. Milli takımda her zaman iyi iş çıkardılar. sezon boyunca yüzde yüz olmadığınız zamanlar olabilir. Bu yüzden Chiellini'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Juventus ile maça çıkması iyi oldu. Kazanmak isteyen bir takımın güçlü bir savunması olmalı" diye konuştu."İki maç arasının 5 gün olması takımları zorlar mı?" sorusuna, "Karşılaşmalar arasında 5 gün yeterli olacak mı? Belki perşembe ve salı arasındaki 5 gün, bugün ve perşembe arasındaki üç günden daha iyidir. Çünkü Emerson pazartesi sabahı geldi, birçoğu kendi takımlarında oynuyordu" cevabını verdi.