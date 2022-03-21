Samanyolu Haber /Spor / Balotelli ile ilgili gerçek ortaya çıktı /21 Mart 2022 20:24

Balotelli ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Adana Demirspor'a transferi sonrası ortaya koyduğu futbolla adından sıkça söz ettiren Mario Balotelli'nin İtalyan milli takımına neden çağrılmadığı belli oldu.

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'a transfet olan ve ortaya koyduğu futbolla adından sıkça söz ettiren Mario Balotelli'nin İtalyan milli takımına neden çağrılmadığı belli oldu.

MANCİNİ KONUŞTU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya maçı öncesi konuştu.

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin çağrılmamasıyla ilgili konuşan, İtalyan teknik adam, "Onun yerine daha yararlı olabilecek birini seçtim. Yeni şeyler denemek için çok az vaktimiz var" dedi.

"BARELLA VE INSIGNE'DEN ENDİŞEM YOK"

Takımın genel durumuna değinen tecrübeli teknik adam, "Insigne ve Barella konusunda herhangi bir endişem yok. Milli takımda her zaman iyi iş çıkardılar. sezon boyunca yüzde yüz olmadığınız zamanlar olabilir. Bu yüzden Chiellini'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Juventus ile maça çıkması iyi oldu. Kazanmak isteyen bir takımın güçlü bir savunması olmalı" diye konuştu.

"KAMPA GEÇ KATILDILAR"

"İki maç arasının 5 gün olması takımları zorlar mı?" sorusuna, "Karşılaşmalar arasında 5 gün yeterli olacak mı? Belki perşembe ve salı arasındaki 5 gün, bugün ve perşembe arasındaki üç günden daha iyidir. Çünkü Emerson pazartesi sabahı geldi, birçoğu kendi takımlarında oynuyordu" cevabını verdi.
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