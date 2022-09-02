Balotelli'den ' Adana Demirspor' açıklaması

Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Lig'i ekibi Sion'a transfer olan Mario Balotelli, imza sonrası konuştu.Balotelli yaptığı açıklamada, "Kendimi bir yıldız olarak görmüyorum. Daha önce bu ligde oynamamıştım bu deneyimi gerçekleştirebilmek mutluluk verici." dedi.Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini söyleyen yıldız golcü, "İlk görüşmeden itibaren buraya geleceğime yüzde 98 emindim. Adana Demirspor'dan ayrılmak istedim ama sözleşmeniz varken bunu yapmak hiç kolay olmuyor. Tarafların anlaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.