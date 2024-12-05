Samanyolu Haber /Dünya / Baltık Denizi'nde gerilim: Rus gemisinden Alman askeri helikopterine 'uyarı ateşi' /05 Aralık 2024 00:39

Baltık Denizi'nde gerilim: Rus gemisinden Alman askeri helikopterine 'uyarı ateşi'

Baltık Denizi'nde bir Rus gemisi tarafından görev uçuşundaki Alman askeri helikopterine 'uyarı ateşi' açıldığı iddia edildi. Olayın ardından bölgede gözetimin artırıldığı belirtildi.

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Avrupa'nın soğuk denizinde sıcak gelişme...

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, keşif görevi yapan Alman helikopterine yönelik Rus gemisinin mürettebatı tarafından "uyarı amaçlı izli mühimmat" kullanıldı.

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak denizde ya da hava sahasında kural ihlallerinin zaman zaman meydana geldiğini söylemekle yetindi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, daha önce Rusya'nın Baltık Denizi'nde sürekli yaptırımları delen gemilerine rastlandığına dikkati çekmişti.

Baerbock ayrıca, Baltık Denizi'ndeki boru hatları ve veri kablolarının gözetiminin arttırılacağına işaret ederek kritik altyapıların devriyeler tarafından korunmasının genişletilmesi gerektiğini ifade etmişti.
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