Samanyolu Haber /Dünya / Baltık ülkeleri, Sovyetler'in izlerini bir bir siliyor /07 Şubat 2025 10:46

Baltık ülkeleri, Sovyetler'in izlerini bir bir siliyor

Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlıklarını ilan ettikten 35 yıl sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık ülkeleri, 8 Şubat Cumartesi günü Rusya ve Belarus'a uzanan elektrik hatlarını kapatıyor. Bu adımla beraber ülkeler, Avrupa Birliği'ndeki müttefikleriyle enerji ithalatı noktasında daha da yakınlaşacak.

SHABER3.COM

Bir dönem Estonya, Litvanya ve Letonya'yı Belarus ve Rusya'ya bağlayan, Sovyetler Birliği döneminden kalma 16 hat vardı.

Petrol ve doğal gaz ihracatçısı Rusya ile elektrik bağlarının koparılması, bölgede 'sembolik' ve 'jeopolitik' bir öneme sahip. Bu yöndeki çalışmalar, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin ardından hız kazandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Bu, Rusya ve Belarus'a olan enerji bağımlılığımızda geriye kalan son unsuru terk ettiğimiz anlamına geliyor," dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Vilnius'a gelerek geri sayımın yapıldığı ekranın önünde, Baltık ülkelerinin Sovyetler döneminden kalma elektrik hatlarını geride bıraktığı anlara tanıklık etmesi bekleniyor.

Estonya, Litvanya ve Letonya'yı Rusya ve Belarus'a bağlayan 16 hat vardı ve bunlar Baltık ülkelerinin enerji tedarikinde AB'ye yönelmesiyle beraber yıllar içinde bir bir devre dışı bırakıldı.

Cumartesi günü bölge ülkelerini Rusya'nın Kaliningrad bölgesine bağlayan son iletim hattı da kapatılacak. Ardından 24 saat süreyle "Baltık Güç Sistemi" olarak adlandırılan bir moda geçilecek.

Bunu takiben üç ülke, Finlandiya, İsveç ve Polonya ile olan enerji hatlarıyla ihtiyacının tamamını AB'den karşılayacak.

Rusya ve Belarus ile 1.633 kilometrelik kara sınırına sahip olan Baltık ülkeleri, Temmuz 2024'te Moskova ve Minsk'i, elektrik hatlarının askıya alınacağı noktasında bilgilendirmişti.

Bu resmi bilgilendirmeye rağmen şimdi bir dönem Sovyetler Birliği yıllarında birlikte yaşadıkları Rusya ve Belarus'tan gelebilecek olası tepkiye karşı tetikte bekliyorlar.

Öte yandan bölgede bazı ülkeler ihtiyati tedbirler almaya başladı. Estonya'nın kamu yayıncısı ERR, jeneratör satışlarının arttığını bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baltık ülkeleri, Sovyetler'in izlerini bir bir siliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:37