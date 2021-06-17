Samanyolu Haber /Gündem / Balyoz: Kumpas mı darbe mi? /17 Haziran 2021 14:06

Balyoz: Kumpas mı darbe mi?

Ergenekon ve Balyoz davalarının savcılığını yapan AKP, 17-25 Aralık’ta ortaya saçılan yolsuzluklar sonrasında bu davaların ‘milli orduya kumpas’ olduğunu öne sürdü. Gelinen süreçte ise yapılan planlar, darbe olarak nitelendirilerek davaların yeniden açılması istendi.

SHABER3.COM

BOLD MEDYA- ANALİZ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında arasında Çetin Doğan’ın bulunduğu 7 askere verilen beraat kararını bozdu. Bu kişilerin “darbe suçu için anlaşma” maddesinden cezalandırılmasını isteyen Yargıtay, daha önce güvenilir olmadığı öne sürülen dijital delillerin yeniden incelenmesini talep etti.

AKP ve Gülen Hareketi’ni bitirmek için yapılan planların deşifre olmasıyla birlikte açılan Ergenekon ve Balyoz davaları, yolsuzlukların ortaya çıktığı 17-25 Aralık sürecinde AKP tarafından kumpas olarak nitelendirildi. Dönemin başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “savcısı” olduğunu belirttiği bu davalarla ilgili birçok AKP’li ardı ardına kumpas açıklaması yaptı. Yargıtay’ın bu kararıyla kumpas yeniden darbeye dönüştü. Peki bu davalarla ilgili kim ne dedi?

ERDOĞAN: SAMİMİYETLE İTİRAF EDİYORUM KUMPAS
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında yaptığı bir konuşmada daha önce “savcısıyım” dediği Balyoz ve Ergenekon davaları için kumpas dedi. “Kumpasa hep birlikte maruz kaldık” diyen Erdoğan, “Samimiyetle ifade ediyorum; eski Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere, birlikte mesai sarf ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen gönlüm hiçbir zaman razı olmadı. Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı. Kurumlarımızın içinde örgütlenmiş, güçlü medya desteğiyle teçhiz edilmiş bir yapının, Türkiye’yi ele geçirmek için yürüttüğü bir kumpasa, bir darbe teşebbüsüne hep birlikte maruz kaldık” dedi.

AKDOĞAN: MİLLİ ORDUYA KUMPAS KURULDU
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da Türk ordusuna kumpas kurulduğunu ileri sürerek, “Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir. Amaca ulaşmak için her yolu mubah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini çok iyi bilir” diye yazdı.

BAHÇELİ: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aday gösterip milletvekili seçtirdiği Ergenekon davası sanığı Engin Alan’la ilgili yaptığı açıklamada “Mahkeme özellikle ağırlaştırılmış müebbet ceza konusunda çok bonkör davranmıştır. Hukuk zihniyetinde olmaması gereken yorumlarda bulunmuştur. Ergenekon davasında dayanaksız şüphelerden hareket edilerek varılan sonuçlardan aşırı cezalardan malum bir azınlık dışında kimse memnun kalmamıştır. Ergenekon davası cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasıdır. Çünkü hesabı görülen Türk milletidir, hesabı kesilen TSK’dır. Hesaba çekilen vesayet darbe kılıfıyla Türkiye’nin temel ve milli kurumlarıdır” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Balyoz: Kumpas mı darbe mi? Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:56