Balyoz: Kumpas mı darbe mi?

BOLD MEDYA- ANALİZ





Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında arasında Çetin Doğan’ın bulunduğu 7 askere verilen beraat kararını bozdu. Bu kişilerin “darbe suçu için anlaşma” maddesinden cezalandırılmasını isteyen Yargıtay, daha önce güvenilir olmadığı öne sürülen dijital delillerin yeniden incelenmesini talep etti.





AKP ve Gülen Hareketi’ni bitirmek için yapılan planların deşifre olmasıyla birlikte açılan Ergenekon ve Balyoz davaları, yolsuzlukların ortaya çıktığı 17-25 Aralık sürecinde AKP tarafından kumpas olarak nitelendirildi. Dönemin başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “savcısı” olduğunu belirttiği bu davalarla ilgili birçok AKP’li ardı ardına kumpas açıklaması yaptı. Yargıtay’ın bu kararıyla kumpas yeniden darbeye dönüştü. Peki bu davalarla ilgili kim ne dedi?





ERDOĞAN: SAMİMİYETLE İTİRAF EDİYORUM KUMPAS

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında yaptığı bir konuşmada daha önce “savcısıyım” dediği Balyoz ve Ergenekon davaları için kumpas dedi. “Kumpasa hep birlikte maruz kaldık” diyen Erdoğan, “Samimiyetle ifade ediyorum; eski Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere, birlikte mesai sarf ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen gönlüm hiçbir zaman razı olmadı. Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı. Kurumlarımızın içinde örgütlenmiş, güçlü medya desteğiyle teçhiz edilmiş bir yapının, Türkiye’yi ele geçirmek için yürüttüğü bir kumpasa, bir darbe teşebbüsüne hep birlikte maruz kaldık” dedi.





AKDOĞAN: MİLLİ ORDUYA KUMPAS KURULDU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da Türk ordusuna kumpas kurulduğunu ileri sürerek, “Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir. Amaca ulaşmak için her yolu mubah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini çok iyi bilir” diye yazdı.





BAHÇELİ: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HESAPLAŞMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aday gösterip milletvekili seçtirdiği Ergenekon davası sanığı Engin Alan’la ilgili yaptığı açıklamada “Mahkeme özellikle ağırlaştırılmış müebbet ceza konusunda çok bonkör davranmıştır. Hukuk zihniyetinde olmaması gereken yorumlarda bulunmuştur. Ergenekon davasında dayanaksız şüphelerden hareket edilerek varılan sonuçlardan aşırı cezalardan malum bir azınlık dışında kimse memnun kalmamıştır. Ergenekon davası cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasıdır. Çünkü hesabı görülen Türk milletidir, hesabı kesilen TSK’dır. Hesaba çekilen vesayet darbe kılıfıyla Türkiye’nin temel ve milli kurumlarıdır” demişti.