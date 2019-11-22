Samanyolu Haber /Ekonomi / Balyoz testinde Elon Musk'a şok! /22 Kasım 2019 12:41

Balyoz testinde Elon Musk'a şok!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ilk elektrikli pickup modelini ve elektrikli ATV tasarımını tanıttı. Cybertruck’ın seri üretiminin 2021 sonunda başlanacak. Güçlendirilmiş aracın balyoz testinde camlar tam olarak kırılmasa da parçalandı. Güçlendirilmiş aracın camlarının kırılmaz olduğu açıklanmıştı.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın genel müdürü (CEO) Elon Musk daha önce üretme sözü verdiği elektrikli pickup modelinin ilk tanıtımını yaptı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan tanıtımda fütüristik tasarıma sahip olan modele "Cybertruck" ismi verildi. Cybertruck zırhlı bir araca benziyor.

CYBERTRUCK MODELİNE BALYOZ TESTİ

Pickup tanıtımı sırasında dayanıklılık testine de sokuldu. Sahneye çıkan Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen elindeki balyozla elektrikli pickup Cybertruck’a vurmaya başladı. 

Aracın kaportasında darbelerin ardından hiçbir hasar kalmadı.

Ancak camlar için yapılan testlerde aynı şeyi söylemek mümkün değil. Camlar tam olarak kırılmasa da parçalandı. Güçlendirilmiş aracın camlarının kırılmaz olduğu açıklanmıştı. 

Bu sonucu beklemeyen Musk, camın kırılmaması gerektiğini ve testin başarısız olduğunu belirtti.

BAŞLANGIÇ FİYATI 40 BİN DOLAR OLACAK

Elon Musk aracın seri üretimi için 2021 yılının sonlarını işaret etti. 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak.

40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 kilometrelik menzile sahip. 

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 kilometreye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek. 

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek. 

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi. 

Bu versiyonun 0'dan 100 kilometreye hızlanması ise sadece 2,9 saniye. 

Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.

Tesla bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek mecburiyetinde kalacak.

Tesla CEO’su tanıtımda yaptığı konuşmasında ABD’de en çok satılan üç modelin pickup olduğuna işaret ederek, “Sürdürülebilir enerji problemini çözmek için elektrikli pickup kamyonetimiz olmalı.” dedi.

TESLA’NIN ELEKTRİKLİ ATV’Sİ 

Tesla, Cybertruck’ı bekleyenlere ATV sürprizi yaptı. Şirketin elektrikli ATV modeli de tanıtıldı. 

Kamyonetin arkasına yerleştirilebilen ATV buradaki özel üniteden şarj da edilebiliyor.

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