Samanyolu Haber /Gündem / Balyoz tutuklusu tümgeneral 7'inci Kolordu Komutanı oldu /19 Ağustos 2022 14:19

Balyoz tutuklusu tümgeneral 7'inci Kolordu Komutanı oldu

Albay rütbesindeyken Balyoz davası kapsamında tutuklanan ve 16 yıl hapis cezası verilen, mahkeme heyetlerine müdahale sonrası beraat eden Tümgeneral Bahtiyar Ersay, son YAŞ toplantısında Korgeneralliğe terfi etti. Ersay, Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlarda görev alan 7. Kolordu Komutanı olarak atandı.

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Balyoz davasında 31 ay tutuklu kalan ve 16 yıl hapis cezası alan Tümgeneral Bahtiyar Ersay, son YAŞ kararıyla Korgeneralliğe terfi ettirilerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.

Sözcü’nün haberine göre Balyoz davalarının görüldüğü dönemde Albay rütbesinde olan Bahtiyar Ersay, 31 ay Hasdal ve Hadımköy Cezaevi’nde tutuklu yargılandıktan sonra 16 yıl hapis cezası aldı.

Balyoz ve Ergenekon davalarına bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası hükumet müdahalesiyle dağıtıldı ve buradaki dosyalar 16. Ceza Dairesine aktarıldı. Bu davaların sanıkları birer birer beraat ettirildi.

Bu şekilde beraat eden isimlerden biri olan Bahtiyar Ersay, önce Tuğgeneralliğe, devamında ise Tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek Hakkari Çukurca’daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na atandı. Bahtiyar Paşa bu görevini icra ederken 15 Temmuz yaşandı.

Bahtiyar Ersay, son olarak Azerbaycan Görev Gücü Komutanı olarak Bakü’de görev yapıyordu. Bugünkü atama kararıyla da Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığına bağlı 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.

Irak ve Suriye sınır güvenliği ile buralardan gelen terör tehdidine karşı sınır ötesi harekâtlardan sorumlu olan 7. Kolordu Komutanlığı bünyesinde, 3. Taktik Piyade Tümeni, 34. Hudut Tugayı, 16. Mekanize Tugayı, 20. Zırhlı Tugayı, 70. Mekanize Piyade Tugayı, 172. Zırhlı Tugayı, 2. ve 6. Motorize Piyade Tugayı, 3. Komando Tugayı, 107. Topçu Alayı ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı bulunuyor.
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