Balyoz tutuklusu tümgeneral 7'inci Kolordu Komutanı oldu

Balyoz davasında 31 ay tutuklu kalan ve 16 yıl hapis cezası alan Tümgeneral Bahtiyar Ersay, son YAŞ kararıyla Korgeneralliğe terfi ettirilerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.







Sözcü’nün haberine göre Balyoz davalarının görüldüğü dönemde Albay rütbesinde olan Bahtiyar Ersay, 31 ay Hasdal ve Hadımköy Cezaevi’nde tutuklu yargılandıktan sonra 16 yıl hapis cezası aldı.





Balyoz ve Ergenekon davalarına bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası hükumet müdahalesiyle dağıtıldı ve buradaki dosyalar 16. Ceza Dairesine aktarıldı. Bu davaların sanıkları birer birer beraat ettirildi.





Bu şekilde beraat eden isimlerden biri olan Bahtiyar Ersay, önce Tuğgeneralliğe, devamında ise Tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek Hakkari Çukurca’daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na atandı. Bahtiyar Paşa bu görevini icra ederken 15 Temmuz yaşandı.





Bahtiyar Ersay, son olarak Azerbaycan Görev Gücü Komutanı olarak Bakü’de görev yapıyordu. Bugünkü atama kararıyla da Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığına bağlı 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.





Irak ve Suriye sınır güvenliği ile buralardan gelen terör tehdidine karşı sınır ötesi harekâtlardan sorumlu olan 7. Kolordu Komutanlığı bünyesinde, 3. Taktik Piyade Tümeni, 34. Hudut Tugayı, 16. Mekanize Tugayı, 20. Zırhlı Tugayı, 70. Mekanize Piyade Tugayı, 172. Zırhlı Tugayı, 2. ve 6. Motorize Piyade Tugayı, 3. Komando Tugayı, 107. Topçu Alayı ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı bulunuyor.