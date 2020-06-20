Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Arnavutluk, Fransa, Endonezya, Tayland, Romanya, Ukrayna, Belarus, Lüksemburg, Güney Afrika, Kosova, Kırgızistan, Mozambik ve Polonya'dan 5 ila 15 yaş aralığındaki öğrenciler "Bana bir masal anlat baba" parçasını seslendirdi.







Ümit Nağmeleri tarafından hazırlanan videoda yer alan öğrenciler babalar için mesajlarını samimi duygularla dile getirdi. Bazı öğrencilerin ülkelerinin yerel kıyafetlerini giymesi dikkati çekti.





Video, Türkçe’nin yanısıra YouTube üzerinden İngilizce, Almanca, Fransızca ve Romence alt yazıları ile yayınlandı.





İŞTE ÜMİT NAĞMELERİ'NİN YOUTUBE KANALINDA YAYINLANAN O VİDEO:







