"Bana bir şey olmaz" demeyin!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü iki gündür artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarını değerlendirdi.







Özlü, şahsi Twitter hesabında eski alışkanlıkların tekrarlanmaması uyarısında bulundu.





Bunun kolektif bir mücadele olduğunu ve insanların birbirini uyarması gerektiğini belirten Özlü, "İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. 'Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük' gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor." dedi.





"ORTAK YEMEK VE PARTİLERDEN KAÇININ"





"Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz." diyen Özlü, "Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. Mehmet Özlü, salgının devam ettiğini ve tedbirlere riayet etmeyenlerin tehlike saçtığını söyledi.





VİRÜS İÇİMİZDEN BİRİLERİNDE DOLAŞMAYA DEVAM ETTİKÇE...





Nişan, söz, sünnet, taziye ve asker uğurlama gibi törenlerin eskisi gibi devam edemeyeceğini belirten Özlü, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım." dedi.