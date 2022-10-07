Samanyolu Haber /Gündem / "Bana cevap yetiştirmeye kalktı" /07 Ekim 2022 19:43

"Bana cevap yetiştirmeye kalktı"

Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile arasındaki gelişmelerle ilgili konuştu.

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Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yaşanan gelişmelerin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile arasındaki gelişmelerle ilgili konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

PUTİN İLE GÖRÜŞME

"Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak.

MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİASI

Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.
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