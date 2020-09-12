Samanyolu Haber /Ekonomi / Bana da öğret gemicikler almayı Reis! /12 Eylül 2020 22:52

Bana da öğret gemicikler almayı Reis!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye ekonomisi pik yaptı." dediği saatlerde Ankara'da iki üniversiteden mezun olduğu hâlde iş bulamayan biri eylem yaptı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi Elif Esen'in kocası Muhammet Cahit Şirin'in başkanlık koltuğuna oturtulduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik krizde bile düştü. 

Bugün Ankara'da iki üniversite mezunu bir kişinin eylemi TÜİK'in verilerinin hükûmeti hoşnut etmekten öte gitmediğini gözler önüne serdi.   

Anayasa ile teminat altına alınan gösteri ve yürüyüş yapma hakkı AKP rejiminde her gün ihlal ediliyor. 

"REİS BANA DA ÖĞET GEMİCİKLER ALMAYI"

İsmi açıklanmayan biri kişi Yüksel Caddesi'nde Turhan Kitabevi önünde eylem yaptı. Aynı kişi kartona, "Reis işsizim. İki üniversite okudum. Bana da öğret gemicikler almayı." diye yazdı. 

Erdoğan, 2004 yılında bir televizyon programında "Çocuklarınızın gemi filosu var. Herkes bunun nasıl olduğunu merak ediyor. Sırrını anlatır mısınız?" sorusu üzerine, "Gemi var, gemicik var. Taksitle alabilirsiniz." cevabını vermişti.

Caddeye gelen polis ekipleri pankartı kaldırarak eyleme müdahale etti.

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